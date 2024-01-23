Ни одна яблоня не пострадала во время благоустройства Яблоневой аллеи в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили благоустройство Яблоневой аллеи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Аллея расположена на пересечении улиц Удмуртской и Холмогорова. Отмечается, что пеший маршрут от остановки «Электротехника в быту» до Северного кладбища пользуется у горожан популярностью.

После многочисленных просьб местных жителей, это пространство начали преображать в 2022 году. Осенью в рамках программы «Пешеходный Ижевск» здесь отремонтировали 250 м тротуара, который в ширину достигает 3,5 м. А чтобы не задеть корни деревьев, строители подняли уровень пешеходной дорожки.

В 2023 году объект включили в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Осенью рабочие вдоль аллеи провели санитарную обрезку деревьев и выложили из брусчатки специальные зоны. На них появились 5 скамеек и урн.

Помимо этого, подрядчик провел линию освещения и установил 13 декоративных опор со светодиодными светильниками. Планируется, что фонари зажгутся уже в первом квартале 2024 года.

Отмечается, что во время строительных работ были сохранены все яблони.