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Ни одна яблоня не пострадала во время благоустройства Яблоневой аллеи в Ижевске

17:45, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ни одна яблоня не пострадала во время благоустройства Яблоневой аллеи в Ижевске
17:45, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#общественные пространства
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
293
0

Обновленное общественное пространство почти готово к прогулкам горожан.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске завершили благоустройство Яблоневой аллеи. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Аллея расположена на пересечении улиц Удмуртской и Холмогорова. Отмечается, что пеший маршрут от остановки «Электротехника в быту» до Северного кладбища пользуется у горожан популярностью.

После многочисленных просьб местных жителей, это пространство начали преображать в 2022 году. Осенью в рамках программы «Пешеходный Ижевск» здесь отремонтировали 250 м тротуара, который в ширину достигает 3,5 м. А чтобы не задеть корни деревьев, строители подняли уровень пешеходной дорожки.

В 2023 году объект включили в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды». Осенью рабочие вдоль аллеи провели санитарную обрезку деревьев и выложили из брусчатки специальные зоны. На них появились 5 скамеек и урн. 

Помимо этого, подрядчик провел линию освещения и установил 13 декоративных опор со светодиодными светильниками. Планируется, что фонари зажгутся уже в первом квартале 2024 года. 

Отмечается, что во время строительных работ были сохранены все яблони. 

17:45, 23 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
293
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#благоустройство\n#общественные пространства