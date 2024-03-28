Аллею счастья и лесополосу на улице Ворошилова в Ижевске продолжат благоустраивать предстоящим летом

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выбрали подрядные организации, которые в 2024 году займутся благоустройством Аллеи счастья и лесополосы на улице Ворошилова. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Аллеей счастья, которая ведёт от улицы Удмуртской к скверу Победы, в текущем году займётся СК «Территория». Летом строителям предстоит обновить асфальт, лестничные сходы, пандусы и велодорожку. Также на месте появится освещение, видеонаблюдение, скамейки, урны, газон и будут дополнительно высажены деревья.

Обновление лесополосы на улице Ворошилова продолжит ИП Айрапетян А. С. Напомним, что первый этап работы провели в 2020 году. Здесь появились пешеходные дорожки и освещение по периметру. Теперь подрядной организации, согласно новому проекту, предстоит максимально сберечь зелёные насаждения.

«Лесопосадка на улице Ворошилова относится к городским лесам. А значит, это особо охраняемая зона, где невозможно какое-либо строительство. Территория защищена от значительных вмешательств в ландшафт и сохранит природную самобытность. Но там можно сделать минимальное благоустройство: почистить лес от валежника, сделать пространство для отдыха горожан», — пояснил глава города Дмитрий Чистяков.

На месте установят фонари, появится видеонаблюдение, скамейки, урны, а также будут отремонтированы существующие пешеходные дорожки. По просьбе местных жителей рабочие создадут площадки из гранитного отсева и велопарковку.

Напомним, что дополнительно тротуары и освещение появятся вокруг забора бывшего ТРК «Столица». Работы выполнит собственник объекта.

Отмечается, что с началом строительного сезона в Ижевске работа закипит и в Березовой роще. Компания «Легат» благоустроит зону сцены и фудкортов.