Второй год подряд в Ижевске 9 мая проведут акцию «Колокол памяти — колокол Победы»

Ижевск. Удмуртия. В День Победы в Ижевске пройдет акция «Колокол памяти — колокол Победы». Об этом сообщает пресс-служба Ижевской и Удмуртской епархии в соцсети «ВКонтакте».

Впервые такое мероприятие прошло в 2022 году. Во время акции каждый человек может позвонить в колокол в память о погибших воинах. В текущем году акцию повторят у стен Михаило-Архангельского кафедрального собора. В ней поучаствуют священнослужители Ижевска, прихожане, детские кадетские движения, в том числе кадеты «Юнгвардии», а также все желающие.

В 12:00 начнется панихида по погибшим воинам, после которой состоится концерт. На нем перед горожанами выступят хор духовенства, ансамбль духовых инструментов и священник Артемий Прозоров, который в 2022 году победил в конкурсе «Голос Удмуртии».

Помимо этого на территории Михаило-Архангельского собора будет работать передвижная звонница. Приглашенный профессиональный звонарь проведет мастер-классы и обучит желающих колокольному звону. После этого граждане смогут купить себе уникальный Валдайский колокольчик на выставке-продаже.

Для детей 9 мая подготовят площадки для рисования и детскую звонницу, чтобы ребята также примерили на себя роль звонаря. Дети, которые в этот праздник оденутся в форму времен Великой Отечественной войны, получат сладкие угощения. А вот традиционную солдатскую кашу смогут попробовать не только ребята, но и взрослые.