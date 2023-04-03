В Ижевске по решению суда капитально отремонтируют жилой дом на улице 9 января

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Ижевске капитально отремонтируют дом №243 на улице 9 января. Дом попал в список объектов жилфонда, подлежащих капремонту на основании решений судов. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Перед проведением работ будут разработаны проектные документы на капитальный ремонт кровли и систем отопления. Общая стоимость проекта составила 10 млн рублей.

Напомним, в 2023 году капитальный ремонт пройдёт в 23 школах Удмуртии.