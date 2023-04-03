Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид Новый район, новый квартал, новая жизнь: в Ижевске стартуют продажи квартир в Доме героев «Леонов» Лонгрид В Государственном цирке Удмуртии проходит фестиваль клоунов Лонгрид

В Ижевске по решению суда капитально отремонтируют жилой дом на улице 9 января

15:10, 03 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске по решению суда капитально отремонтируют жилой дом на улице 9 января
15:10, 03 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
206
0

Рабочие восстановят кровлю и трубопровод отопления.

Ижевск. Удмуртия. В 2023 году в Ижевске капитально отремонтируют дом №243 на улице 9 января. Дом попал в список объектов жилфонда, подлежащих капремонту на основании решений судов. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Перед проведением работ будут разработаны проектные документы на капитальный ремонт кровли и систем отопления. Общая стоимость проекта составила 10 млн рублей.

Напомним, в 2023 году капитальный ремонт пройдёт в 23 школах Удмуртии.

15:10, 03 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
206
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#капитальный ремонт