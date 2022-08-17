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Прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности Воткинского психоневрологического интерната

16:35, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
Прокуратура выявила ряд нарушений в деятельности Воткинского психоневрологического интерната
16:35, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
197
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#интернат\n#инвалиды\n#нарушения
Фото: unsplash.com
197
0

В учреждении не соблюдались правила пожарной безопасности и санитарные правила.

Воткинск. Удмуртия. Нарушения законодательства выявили в Воткинском психоневрологическом интернате. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики. 

Прокуратура проверила, как в филиале Республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов в Воткинске соблюдают законодательство о социальной защите инвалидов, здравоохранении, пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии.

Выяснилось, что на окнах в жилых комнатах не установлены москитные сетки. Этот факт является нарушением санитарных правил. Огнетушитель был в неисправном состоянии, учреждение не имело паспортов завода-изготовителя на огнетушители и инструкций о мерах пожарной безопасности. 

Также в интернате должным образом не проверяли проживающих на педикулез и чесотку. Некоторые жители интерната в полном объеме не получали положенную им одежду, обувь и мягкий инвентарь. 

В результате заведующему Воткинского психоневрологического интерната прокурор внес представление. Помимо этого были возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.4 КоАП России («Нарушение требований пожарной безопасности») и части 1 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

После вмешательства прокуратуры права граждан восстановили и устранили все нарушения.

16:35, 17 августа, 2022
Екатерина Сентемова
197
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#интернат\n#инвалиды\n#нарушения