В ИжГЭТ опровергли информацию о сокращении числа троллейбусов на маршрутах в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Появившуюся в соцсетях информацию о сокращении числа троллейбусов из-за снижения напряжения в контактной сети прокомментировали «Сусанину» в МУП «ИжГЭТ».

В понедельник, 11 июня, в группе «Типичный Ижевск» в соцсети «ВКонтакте» вышел пост, в котором говорилось: «в городе сегодня практически нет напряжения, поэтому ездит очень маленькое количество троллейбусов. Если вы что-то запланировали, то советую выходить намного раньше. Среднее ожидание 30 минут». Информация была опубликована от лица анонима.

«Сусанин» обратился за разъяснениями в пресс-службу МУП «ИжГЭТ».

«Количество троллейбусов на маршрутах мы не сокращали, часть транспорта была перенаправлена в объезд перекрёстка улиц Карла Либкнехта и Максима Горького, где временно было ограничено движение. На данный момент работа транспорта на этом участке полностью восстановлена», — отметили в пресс-службе.

11 июня движение троллейбусных маршрутов №№ 6, 9, 10, 14 на вышеупомянутом перекрёстке было приостановлено с 10:59 до 13:04. В связи с этим интервалы движения могли увеличиться.