За неделю в трамваях и троллейбусах Ижевска выявили 246 безбилетников

Ижевск. Удмуртия. 246 «зайцев» выявили в электротранспорте Ижевска с 8 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ».

За семь дней контролёры провели 1011 проверок. При обнаружении пассажира, который не оплатил проезд, составляется протокол об административном правонарушении. Далее документ передают в административную комиссию Ижевска, где выносится решение о назначении штрафа.

У 18 пассажиров специалисты изъяли недействительные документы, которые подтверждают право на льготу.

Жителям Ижевска напоминают, что за проезд и провоз ручной клади без оплаты теперь придётся заплатить штраф 1500 рублей. Если в течение года человек вновь не оплатит проезд, то заплатит 3 тыс. рублей.