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За неделю в трамваях и троллейбусах Ижевска выявили 246 безбилетников

14:00, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
За неделю в трамваях и троллейбусах Ижевска выявили 246 безбилетников
14:00, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ\n#троллейбусы\n#трамваи\n#проезд\n#штрафы
Фото: ИА «Сусанин»
414
0

У 18 пассажиров были изъяты недействительные документы, подтверждающие право на льготы.

Ижевск. Удмуртия. 246 «зайцев» выявили в электротранспорте Ижевска с 8 по 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба «ИжГЭТ». 

За семь дней контролёры провели 1011 проверок. При обнаружении пассажира, который не оплатил проезд, составляется протокол об административном правонарушении. Далее документ передают в административную комиссию Ижевска, где выносится решение о назначении штрафа. 

У 18 пассажиров специалисты изъяли недействительные документы, которые подтверждают право на льготу.

Жителям Ижевска напоминают, что за проезд и провоз ручной клади без оплаты теперь придётся заплатить штраф 1500 рублей. Если в течение года человек вновь не оплатит проезд, то заплатит 3 тыс. рублей.  

14:00, 19 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
414
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ИжГЭТ\n#троллейбусы\n#трамваи\n#проезд\n#штрафы