На реконструкцию Дачи Башенина в Сарапуле выделят почти 70 млн рублей

Сарапул. Удмуртия. На реконструкцию Дачи Башенина в Сарапуле выделят 69,9 млн рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства республики об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

Деньги выделят из регионального бюджета.

Работы начнутся и закончатся в 2022 году. За это время будут проведена реконструкция с элементами реставрации. Планируются работы, которые не только сохранят объект культурного наследия, но и приспособят дачу к современному использованию.

Напомним, что в настоящее время в здании Башенинской дачи функционируют только первый и второй этажи, а значительная часть помещений музея простаивает из-за своего состояния.