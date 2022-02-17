Закрыть
Все разделы Поиск
Обещания Спецпроект Ижевское оружие Спецпроект
Удмуртия 18+ Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Один телефонный звонок Лонгрид Спортивный подарок спортивному посёлку Лонгрид Любите цирк, друзья Лонгрид

На реконструкцию Дачи Башенина в Сарапуле выделят почти 70 млн рублей

12:30, 17 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
На реконструкцию Дачи Башенина в Сарапуле выделят почти 70 млн рублей
12:30, 17 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
243
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#культура\n#реставрация\n#финансы и деньги\n#реконструкция
Фото: ИА «Сусанин»
243
0

Строительные работы планируется завершить в 2022 году.

Сарапул. Удмуртия. На реконструкцию Дачи Башенина в Сарапуле выделят 69,9 млн рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства республики об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.  

Деньги выделят из регионального бюджета. 

Работы начнутся и закончатся в 2022 году. За это время будут проведена реконструкция с элементами реставрации. Планируются работы, которые не только сохранят объект культурного наследия, но и приспособят дачу к современному использованию.

Напомним, что в настоящее время в здании Башенинской дачи функционируют только первый и второй этажи, а значительная часть помещений музея простаивает из-за своего состояния.

12:30, 17 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
243
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#культура\n#реставрация\n#финансы и деньги\n#реконструкция