Реконструкция дачи Башенина в Сарапуле начнется в 2022 году

Памятник истории и архитектуры частично отреставрируют.

Сарапул. Удмуртия. Реконструкцию самого узнаваемого исторического здания в Сарапуле планируют начать в 2022 году. На даче Башенина пройдут ремонтные работы с элементами реставрации. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Напомним, на минувшей неделе состоялась рабочая встреча главы республики Александра Бречалова с министром культуры России Ольгой Любимовой. В ходе переговоров обсуждались перспективы строительства и реконструкции объектов культурного назначения на территории региона.

Художественно-выставочный центр «Дача Башенина» входит в Сарапульский музей-заповедник. Музей является старейшим учреждением такого рода в Удмуртии. Его архитектурный комплекс музея объединяет несколько исторических зданий, здесь ведется большая научная, просветительская и выставочная деятельность.

На сегодняшний день в здании Башенинской дачи полноценно функционируют только первый и второй этажи, где находятся основная экспозиция и магазин сувениров. При этом значительная часть помещений музея ввиду их состояния не используется или используется ограниченно.

Цокольный этаж, подвал, северная веранда, башни со смотровой площадкой и многочисленные балконы – все это могло бы служить развитию экскурсионной деятельности и увеличению количества экспозиций.

Работы по обновлению и реставрации дачи Башенина сейчас находятся на стадии подготовки проектно-сметной документации. Объект может быть отремонтирован в рамках национального проекта «Культура».

Ремонт здания позволит предотвратить дальнейшее разрушение памятника архитектуры и создаст условия для более эффектной демонстрации сохранившихся элементов интерьера посетителям.

«Продолжает работу Благотворительный фонд имени Башенина, цель которого сохранение и воссоздание исторического наследия, развитие его культурных традиций. Общими усилиями с предприятиями города удалось восстановить фасады на улицах Раскольникова и Гагарина. Активно взаимодействуют с Фондом Сарапульский электрогенераторный завод, Сарапульский электромеханический завод, Элеконд», – рассказал Александр Бречалов.