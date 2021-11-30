Удмуртия вышла в финал всероссийской программы по преобразованию территорий в креативные пространства

Голосование продлится до 13 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Проекты креативных пространств Удмуртии участвуют во всероссийском конкурсе Rurban Creative Lab. Об этом сообщили в Центре территориального развития Удмуртской Республики.

Ранее Удмуртию включили в список финалистов программы по созданию креативных кластеров в российских городах Rurban Creative Lab. Теперь же там выберут 4 региона, которые получат финансирование и бизнес-модель на развитие своих проектов.

Удмуртия вышла на всероссийское голосование с тремя проектами: креативное пространство «Экосистема развития бизнеса. Короленко 8» из Глазова, типография на Пастухова, 13 в Ижевске, а также с реновацией квартала «Сердце Ижевска» — местность между улицами Карла Маркса, Пушкинская, Коммунаров, Кирова и переулком Северным.

Отдать голос за республику можно на сайте программы. Голосование продлится до 13 декабря.