Закрыть
Все разделы Поиск
История ижевского оружия Спецпроект Удмуртия 18+ Спецпроект
Обещания Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
Суррогатное материнство: право на жизнь Лонгрид Разделить нельзя смешать: куда уезжают рассортированные отходы Лонгрид Как «умный дом» упрощает жизнь людей Лонгрид

Удмуртия вышла в финал всероссийской программы по преобразованию территорий в креативные пространства

13:05, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
Удмуртия вышла в финал всероссийской программы по преобразованию территорий в креативные пространства
13:05, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
328
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Глазов\n#благоустройство
Фото: ИА Сусанин
328
0

Голосование продлится до 13 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Проекты креативных пространств Удмуртии участвуют во всероссийском конкурсе Rurban Creative Lab. Об этом сообщили в Центре территориального развития Удмуртской Республики.

Ранее Удмуртию включили в список финалистов программы по созданию креативных кластеров в российских городах Rurban Creative Lab. Теперь же там выберут 4 региона, которые получат финансирование и бизнес-модель на развитие своих проектов.

Удмуртия вышла на всероссийское голосование с тремя проектами: креативное пространство «Экосистема развития бизнеса. Короленко 8» из Глазова, типография на Пастухова, 13 в Ижевске, а также с реновацией квартала «Сердце Ижевска» — местность между улицами Карла Маркса, Пушкинская, Коммунаров, Кирова и переулком Северным.

Отдать голос за республику можно на сайте программы. Голосование продлится до 13 декабря.

13:05, 30 ноября, 2021
Андрей Бирюков
328
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Глазов\n#благоустройство
?>