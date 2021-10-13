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В Ижевске изменили правила в автобусах без кондукторов

09:40, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске изменили правила в автобусах без кондукторов
09:40, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
213
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ
Фото: ИА «Сусанин»
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На двух маршрутах высадка проходит через среднюю дверь.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменили правила пользования маршрутами автобусов № 26 и 79. Об этом сообщила пресс-служба АО «ИПОПАТ». 

Со среды, 13 октября, в автобусах без кондукторов посадка будет осуществляться через переднюю дверь с оплатой проезда водителю. Высадка — через среднюю дверь. Пока что это будет работать на маршрутах № 26 и 79. 

Однако есть и исключения. Войти через среднюю дверь могут люди с детскими колясками, а также инвалиды-колясочники с дальнейшей оплатой проезда. 

Напомним, что в Ижевске без кондукторов ездит ряд автобусных маршрутов: №2, 7, 9, 15, 16, 23, 26, 31, 34, 41, 56, 79. Такие новшества затронули рейсы автобусов только с низкой или средней загруженностью.

09:40, 13 октября, 2021
Андрей Бирюков
213
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#общественный транспорт\n#ИПОПАТ
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