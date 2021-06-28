В Ижевске на маршрутах автобусов № 9 и 26 ввели систему бескондукторного обслуживания пассажиров

Кондуктора работают только на маршрутах с плотным пассажиропотоком.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске купить билет на маршруты автобусов № 9 и 26 теперь можно только у водителя. Об этом сообщает АО «ИПОПАТ» на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В Ижевске бескондукторная система оплаты проезда действует почти во всех пригородных маршрутах и на рейсах автобусов №2, 7, 15, 16, 23, 31, 34, 41, 56.

Транспорт, в котором нет кондуктора, отмечен специальной табличкой. В салон пассажиры могут зайти только через переднюю дверь, предварительно заплатив за проезд водителю. Оплата производится как и в обычных автобусах наличными средствами, банковскими картами (пластиком, телефоном, часами с NFC) и всеми видами транспортных карт.

С середины июня бескондукторную систему ввели еще на 2 маршрутах - № 9 и № 26.

Такие новшества затронули рейсы автобусов только с низкой или средней загруженностью. Маршруты, на которых пассажиропоток более плотный, будут работают в прежнем режиме.