Несмотря на рост цен на металл, открытие нового павильона всё же состоялось.



Глазов. Удмуртия. На двух улицах Глазова обновили автобусные остановки. Об этом сообщил глава города Сергей Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На улице Толстого установлены две новые остановки. На одной из них провели благоустройство в соответствии с дизайн-кодом, обустроили зону ожидания и мини-пекарню.

На улице Драгунова обновили остановку «Торговый центр «Маяк». Отмечается, что она стала первым объектом транспортной инфраструктуры в этом микрорайоне, которая отражает стиль города. Предприниматель, выполнявший работу, вызвался на этот проект одним из первых. Несмотря на рост цен на металл, открытие нового павильона всё же состоялось.