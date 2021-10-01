С незначительным перерывом он занимал должность с 2002 года.

Ижевск. Удмуртия. Владимир Некрасов покинул пост главного архитектора Ижевска. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщила пресс-служба администрации города.

«30 сентября стало последним рабочим днём начальника главного управления архитектуры и градостроительства Администрации — главного архитектора города Ижевска Владимира Некрасова. Такое решение им принято в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении.

С 1 октября исполнять обязанности начальника главного архитектора будет Татьяна Керсантинова, до этого времени занимавшая пост заместителя начальника управления.

Наша справка:

Некрасов Владимир Васильевич родился в 1953 году в селе Билярск Александровского района Татарской АССР.

Получил высшее образование, окончив в 1976 году Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Архитектура».

В 1976-2002 годах работал на инженерных, руководящих должностях в сфере архитектуры и градостроительства в государственных организациях Удмуртии, в исполнительных органах государственной власти республики, архитектурно-планировочном управлении Ижевска.

В 2002-2012 годах — начальник управления — главный архитектор города Ижевска главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска.

В 2012-2015 годах — главный архитектор ООО «Институт «Удмуртгражданпроект».

С 10 декабря 2015 года — вновь начальник управления – главный архитектор города Ижевска главного управления архитектуры и градостроительства администрации Ижевска.