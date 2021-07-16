В выходные на улице Петрова в Ижевске ограничат движение троллейбусов

Это связано с земляными работами на участке.

Ижевск. Удмуртия. В ближайшие выходные, с 18:00 17 июля и до 08:00 18 июля, на улице Петрова в Ижевске остановят движение троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Движение электротранспорта будет организовано следующим образом:

Троллейбус № 7: Центр — улица Пушкинская — улица Дзержинского — улица Ворошилова — Автозавод.

Троллейбус № 10: Посёлок Машиностроителей — улица Карла Либкнехта — улица Орджоникидзе — улица Молодёжная — улица Труда.

Троллейбус № 14: улица Кузебая Герда — улица Карла Либкнехта — улица Удмуртская — улица Дзержинского — улица Ворошилова — Автозавод.

Ограничения связаны с проведением земляных работ на участке.