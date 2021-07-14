В Ижевске определят коридоры для проезда тяжелой техники к стройплощадкам вблизи леса на улице 40 лет Победы

Жители Восточного поселка пожаловались, что машины едут не по утвержденному маршруту.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске определятся с проездом тяжелой техники на стройплощадки вблизи леса на улице 40 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба города.

Жители Восточного поселка пожаловались главе города Олегу Бекмеметьеву на застройщиков, которые используют улицы Михайлова и Смирнова для проезда тяжелой техники. В результате страдают грунтовые дороги.

В «АСПЭК-Домстрой» пояснили, что для их компании утвержден заезд с улицы Васнецова, тогда как по факту они направляют машины с улицы 40 лет Победы по лесу. Другие застройщики тоже в основном пользуются этой дорогой.

«Ассо-строй» эксплуатирует проезд, обустроенный в прошлом году, остальные – шлюзовым проездом от проспекта Бабушкина до улицы 10 лет Октября с заездом со стороны улицы Ленина.

Ни в одном из рекомендуемых маршрутов для техники нет улицы Михайлова и улицы Смирнова.

Компаниями рекомендовали согласовать коридоры для транспорта с разработчиками планировки.

Напомним, ранее стало известно, что лес на улице 40 лет Победы в Ижевске сохранил статус городского.