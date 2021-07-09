Ранее через него хотели проложить автодорогу.

Ижевск. Удмуртия. Лес на улице 40 лет Победы в Ижевске сохранит статус городского. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики.

Решение о сохранении лесных насаждений в статусе городских лесов принято судом по иску удмуртского природоохранного прокурора. В ведомстве усмотрели нарушения требований лесного законодательства со стороны городской администрации: она не включила в лесоустроительную документацию городские леса 65 квартала Нагорного участка Ижевского лесничества.

Прокурор через суд добился, чтобы администрация Ижевска провела лесоустроительные работы, а также таксацию — то есть материальную оценку и техническую характеристику.

Напомним, ранее через лес на улице 40 лет Победы планировали проложить автодорогу. Это предполагало вырубку ряда деревьев, растущих там. Зимой 2021 года городские власти заявили, что переведут растительность из зоны зелёных насаждений в категорию городских лесов. Благодаря этому посадка станет неприкосновенна. Летом были приостановлены работы по благоустройству парка у торгового центра «Столица». Как рассказал тогда мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, суд наложил мораторий на проведение любых работ, которые качественно или количественно меняют состав всей лесопосадки вдоль улицы 40 лет Победы – от Ленина до 9 Января.