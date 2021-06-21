От купеческих домов до новостроек: жители Ижевска оценили здания города

Больше всего ижевчанам нравятся купеческие дома на улице Максима Горького.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска поставили оценки зданиям города. Об этом сообщает Центр территориального развития Удмуртской Республики.

В ходе опроса респондентам предстояло оценить здания разных эпох, стилей и назначения по пятибалльной шкале. Больше всего баллов горожане поставили купеческим домам по улице Максима Горького, ансамблю жилых домов на улице Пушкинской – дом №200, арсеналу Ижевского оружейного завода. Также высокие оценки получила школа имени Свободы, бывший кинотеатр «Дружба», Русский драмтеатр и главный корпус оружейного завода.

Меньше всего радует глаз горожан облик бизнес-центра «Медведь», торгового центра «Сигма», ресторана «Отдых», ижевских «ленинградок». Также мало баллов набрал ЖК «Колизей».

По словам руководителя бюро исследований и методологии центра Якова Вдовина, этот опрос стал одним из самых популярных, что говорит о том, что людей интересует тема архитектурного облика Ижевска.