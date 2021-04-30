Управляющим компаниям поручено согласовать отключение отопления с теплоснабжающими организациями.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон в Ижевске закончится с 6 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Подача тепла в дома прекращается из-за установления среднесуточной плюсовой температуры воздуха. Управляющим компаниям многоквартирных домов и социальных объектов поручено согласовать отключение отопления с теплоснабжающими организациями.

Отметим, что отопительный сезон 2020-2021 годов начался 14 сентября. В прошлом году подача отопления прекратилась так же 6 мая.