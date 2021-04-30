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Отопительный сезон в Ижевске закончится с 6 мая

14:50, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
Отопительный сезон в Ижевске закончится с 6 мая
14:50, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#отопление
Фото: unsplash.com
123
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Управляющим компаниям поручено согласовать отключение отопления с теплоснабжающими организациями.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон в Ижевске закончится с 6 мая. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. 

Подача тепла в дома прекращается из-за установления среднесуточной плюсовой температуры воздуха. Управляющим компаниям многоквартирных домов и социальных объектов поручено согласовать отключение отопления с теплоснабжающими организациями. 

Отметим, что отопительный сезон 2020-2021 годов начался 14 сентября. В прошлом году подача отопления прекратилась так же 6 мая. 

14:50, 30 апреля, 2021
Андрей Бирюков
123
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#отопление