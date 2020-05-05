Отопительный сезон в Ижевске закончится 6 мая

Около 30 домов в городе уже отключили отопление.

Ижевск. Удмуртия. Отопительный сезон в Ижевске закончится в среду, 6 мая. Об этом сообщил глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

«По закону он (отопительный сезон) может быть завершён на шестой день после того, как среднесуточная температура будет выше +8 градусов. Этот срок истекает завтра. Поэтому 6 мая мы выпустим соответствующий документ», – отметил мэр.

Стоит отметить, что около 30 многоквартирных домов в городе уже отключили отопление раньше по решению жильцов.

Также с 6 мая стартуют гидравлические испытания теплосетей, пока без отключения горячей воды. Всего до 15 августа запланировано 29 этапов испытаний.