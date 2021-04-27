Ижевск занял десятое место в рейтинге лучших городов для жизни

Жизнь в столице Удмуртии нравится 77% опрошенных.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск назвали одним из лучших городов для жизни. В рейтинге, составленным специалистами сервиса SuperJob, столица Удмуртии заняла десятое место. Топ городов составлялся из результатов опроса экономически активного населения.



Компания впервые включила в свой рейтинг города, в которых живут больше 500 тыс. человек. По данным на 2020 год, население Ижевска составляет около 650 тыс. человек.



Жизнь в Ижевске нравится 77% пользователей, опрошенных порталом. По этому показателю удмуртская столица заняла 10 место, уступив, например, соседним Уфе и Перми (по 79%). Ижевск оказался лучше Владивостока (73%), Челябинска (71%) и соседнего Кирова (68%).



На последних местах в рейтинге лучших городов оказались Новокузнецк, Саратов, Омск и Волгоград. Они набрали по 65% и меньше.



Большая часть респондентов — 39% — отметили, что лучше в Ижевске лучше всего обстоят дела с парками и скверами. За рестораны и клубы высказались 38% пользователей. Доступность товаров и услуг понравилась 30% опрошенных. Развитие общественного транспорта устроило 28% респондентов. По 20% набрали доступное жильё, детские сады и школы.