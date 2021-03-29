Своими руками: в Ижевске приступят ко 2 этапу благоустройства парка «Радужная поляна»

Без спонсоров строительство парка затянется на долгие годы.

Ижевск. Удмуртия. В 2021 году по проекту обустройства парка в Ленинском районе в Ижевске благодаря софинансированию из бюджета Удмуртской Республики начнется второй этап строительства.

Ранее в микрорайоне Радужный в Ленинском районе находился большой участок муниципальной земли, выставленный на продажу, но инициативные горожане смогли убедить администрацию города вместо продажи территории создать из нее общественное место. Так появился проект «Благоустройство территории для отдыха и спорта в микрорайоне Радужный».

В 2019 году этот проект стал победителем конкурсного отбора «Наша инициатива» и получил субсидию из бюджета Удмуртской Республики.

В 2020 году на месте пустыря началось создание парка «Радужная поляна»: сделали спортивное поле, установили 2 детские площадки и зону воркаута.

В планах на 2021 год полностью доделать универсальную спортивную площадку: поставить баскетбольные щиты и футбольные ворота, натянуть волейбольную сетку, оградить поле металлическим забором.

Также предполагается начать облагораживание территории: разровнять местами землю, высадить траву и кустарники, вымостить дорожки между всеми площадками, чтобы по ним уже можно было гулять и ездить на велосипеде.

В будущем в парке появятся зоны для отдыха и учебы, там поставят сцену с проектором, установят качели для взрослых и детей, проведут освещение и приведут парк в надлежащий вид.

Жители микрорайона уже внесли большой вклад в этот проект. Инициативная группа, в которой от 15 до 30 человек, постоянно ходит на субботники, выкашивает траву, высаживает деревья и участвует в их обрезке. С самого начала горожане создали план парка, составили смету и вычистили всю территорию перед началом работ.

На благоустройство «Радужной поляны» уже направлено более 1 млн 400 тыс. рублей. Государство вложило в проект 1 млн рублей в рамках выигрыша в конкурсе по инициативному бюджетированию. Остальные деньги - это безвозмездный вклад жителей микрорайона.

В 2021 году проект парка снова успешно прошел конкурсный отбор «Наша инициатива» и получит деньги на дальнейшее развитие. «Если не погаснет искра и не остановится программа, то так шаг за шагом получится сделать современную территорию», - сообщил один из жителей микрорайона и руководитель инициативной группы Юрий Плетенев.

Это точно не последний этап создания парка, и если не найдутся спонсоры, то такими темпами строительство может затянутся еще лет на 5-7. Однако горожане готовы продолжать свою работу и ежегодно улучшать эту территорию. Главная их задумка - сделать один из современных центров притяжения людей не только района, но и всего города.