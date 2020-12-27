Ижевск и Сарапул претендуют на звание новогодней столицы России

Жителей просят поддержать города во всероссийской акции.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск и Сарапул претендуют на звание народной новогодней столицы России. Всероссийскую акцию запустили «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» – проекты президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Чтобы поддержать свой населенный пункт в акции, необходимо разместить у себя в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, Instagram, Tiktok, Одноклассники) фото или видео с призывом «Встречай Новый год с …», указав название своего населенного пункта и поставив хештеги #НовыйГодВРоссии #МастераГостеприимства и #МыВместе. Обязательным является также хештег с названием населенного пункта.

К акции присоединились уже более 150 городов, сел и деревень. В лидеры вырвались Новороссийск, Усмань, Салехард, село Красное и Усть-Лабинск. В Поволжье список претендентов возглавляет Сарапул.

Главная «Народная новогодняя столица» России будет определена 30 декабря. В 2021 году выбранный населенный пункт посетит десант из блогеров-экспертов от проекта «ТопБЛОГ», а «Мастера гостеприимства» снимут о победителе эксклюзивное тревел-шоу.