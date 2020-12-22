Жители Сарапула и Можги могут проголосовать за свои города на конкурсе «Моя дорога»

Города могут стать участниками пилотного проекта по адаптации международных практик проектирования дорог.
Сарапул. Удмуртия. Сарапульчане могут поддержать свой город на конкурсе «Моя дорога». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.
Конкурс проводится на гражданской платформе «Моя дорога». Выбранные города станут участниками пилотного проекта по адаптации международных практик проектирования дорог. В них создадут новые развязки и транспортные узлы, системы управления и работы общественного транспорта. Также может быть создана современная дорожная инфраструктура.
Отбор пройдут только 5 городов из 5 регионов страны.
Чтобы проголосовать за Сарапул, необходимо до 30 декабря 2020 года зарегистрироваться на сайте гражданской платформы и выбрать номер заявки — 7183, затем нажать на отметку «Нравится».
Помимо Сарапула, в конкурсе участвует и Можга, номер её заявки — 7090.