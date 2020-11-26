Депутаты Гордумы Ижевска посетили ключевые объекты водоснабжения города

МУП «Ижводоканал» представил парламентариям инвестиционную программу на 2021 год.

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Городской думы Ижевска 7-го созыва посетили ключевые объекты холодного водоснабжения и водоотведения столицы Удмуртии. На МУП «Ижводоканал» главе города Олегу Бекмеметьеву и парламентариям представили инвестиционную программу развития предприятия.

Напомним, Ижводоканал обслуживает централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения города, включающие более 1000 км водопроводных сетей и более 700 км сетей водоотведения. В состав водоснабжения входят два крупных водозабора из поверхностных источников — река Кама и Ижевский пруд, а также станции подготовки воды «Кама-Ижевск», «Пруд-Ижевск» и 28 водопроводных насосных станций.

В 2020 году предприятие реализует инвестпрограмму по развитию и модернизации своих систем общей стоимостью в 200 млн рублей. В 2018 году в рамках программы освоили 69 млн рублей собственных средств, в 2019 году — 163 млн рублей, из которых 37 млн — кредиты.

К концу 2020 года на Ижводоканале завершили крупные работы на водозаборах и станциях подготовки воды. Новое оборудование позволяет контролировать и управлять эффективностью реагентной обработки воды. На очистных сооружениях начали модернизацию сооружений механической и биологической очистки. В 2021 году здесь продолжат реконструировать песколовки и вторичные отстойники.

Также напомним, что по энергосервисному контракту предприятие получило четыре современных турбокомпрессора. А к началу нового отопительного сезона на очистных сооружениях ввели новую автоматическую газовую котельную. Оплату всего этого оборудования произведут за счёт средств, сэкономленных на сокращении используемых энергоресурсов.

В июле 2020 года в Ижевске повысили тарифы, стоимость кубометра холодной воды теперь составляет 25,96 рубля, тариф на водоотведение — 18,77 рубля. Это дополнительно даст Ижводоканалу 160 млн рублей только в 2020 году. Отметим, что тариф для потребителей остаётся меньше, чем в соседних Перми, Кирове и Уфе.

В планах на 2021 год — направить 450 млн рублей на реализацию инвестпрограммы, из них 229 млн рублей — на реконструкцию и строительство 15 км сетей водоснабжения и 10 км водоотведения. На станции «Кама-Ижевск» планируют строительство новых объектов по подготовке воды, а на станции «Пруд-Ижевск» начнут строить цех по производству гипохлорита натрия.

Спикер Гордумы Ижевска Фарит Губаев подчеркнул, что цель экскурсии для депутатов заключалась в знакомстве с муниципальным предприятием, ведь многие из них впервые избраны.

«Когда на предыдущей сессии Гордумы мы поднимали предельный индекс повышения коммунальных платежей, было много вопросов — куда уходят эти деньги? Теперь депутаты поняли, что Ижводоканал — важное стратегическое предприятие для нашего города. Этот масштаб, которые увидели, и понимание имеющейся проблематики — мы видим, куда идут средства», — сказал Губаев.

Он подчеркнул позитивный статус того, что была выбрана не концессия, а инвестиционная программа развития предприятия: «Депутаты видят всю балансовую отчётность, всю экономику». Спикер признал, что повышение тарифа на 20% в 2021 году и на 10% в 2022 году неизбежно, но необходимо для сохранения и развития Ижводоканала. Губаев отметил, что за это время город сможет получить инвестиции в 10 млрд рублей, «огромная цифра для Ижевска». Объекты Ижводоканала также посетил депутат Госудумы от Удмуртии Валерий Бузилов. Он выразил благодарность Гордуме за принятие «политического решения» о повышении тарифа.

«Без этого сложно бы было обеспечить безопасность горожан. Чистая вода — это же здоровье жителей. Со своей стороны вижу хорошие изменения, причём за счёт собственных средств предприятия», — резюмировал Бузилов.

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