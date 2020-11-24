Горожан призвали оценить концепцию благоустройства сквера у школы искусств №9 в Ижевске

Глава города попросил ижевчан высказать своё мнение в комментариях на его странице в соцсетях.

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска призвали оценить концепцию благоустройства сквера у детской школы искусств №9. Голосование запустил на своей странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев во вторник, 24 ноября.

«Архитекторы предложили концепцию благоустройства сквера Школьного. Это компактная территория у детской школы искусств №9 на перекрёстке улиц Воровского и Промышленной. Запрос на общественные пространства в этом районе, пожалуй, самый высокий», — написал градоначальник.

По его мнению, авторам удачно удалось разместить несколько функциональных зон на небольшом пространстве. Мэр Ижевска подчеркнул, что шар в концепции — условный арт-объект. На его месте может появиться другая скульптура или инсталляция. Ознакомиться с концепцией можно по ссылке.

А на странице главы Ижевска в соцсети можно высказать своё мнение, поделившись в комментариях под публикацией.