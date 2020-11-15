Световое оформление позволит создать горожанам приподнятое настроение.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске расширят список улиц, которые украсят праздничной иллюминацией в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

«Праздничное настроение горожанам будет создавать красочное световое оформление улиц. В прошлом году в дополнение к центральным улицам Пушкинской, Кирова, Горького иллюминация появилась на улицах Лихвинцева, Наговицына, переулке Северном. В этом году световое оформление оборудовано на улице Студенческой в городке Металлургов. Постепенно, небольшими этапами, но мы расширяем охват новогодней иллюминацией улиц нашего города», – отметил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, в прошлом году на улице Пушкинской обновили иллюминацию. Кроме того, в городе появилась новая новогодняя елка. В этом году её установят в середине декабря.

Украшает ель специальная иллюминация, изготовленная в стилистике удмуртских узоров, - 140-метровая гирлянда, 6 типов светящихся элементов, 130 шаров и звезд. На верхушку устанавливается звезда в виде солярного знака высотой порядка 3 м и шириной 1,5 м.