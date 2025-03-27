Ижевск. Удмуртия. День ветерана боевых действий перенесли в Удмуртии. Такое решение принял Госсовет республики, согласившись с предложением зампреда ГС Татьяны Ишматовой.

Она пояснила, что с инициативой обратилась Удмуртская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Они предложили перенести памятную дату Удмуртской Республики «День ветерана боевых действий» с первой субботы сентября на 1 июля.

«В целях сохранения и развития исторических традиций, утверждения духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания и формирования любви к Родине День ветерана боевых действий по всей России традиционно отмечается именно 1 июля. Эта памятная дата не установлена официально, но в этот день принято отдавать дань памяти ветеранам боевых действий, которые отстаивают интересы нашей страны в различных войнах и вооруженных конфликтах», — подчеркнула Татьяна Ишматова.