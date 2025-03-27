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День ветерана боевых действий перенесли в Удмуртии на 1 июля

11:10, 27 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
День ветерана боевых действий перенесли в Удмуртии на 1 июля
11:10, 27 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
109
0
#Удмуртия\n#праздники\n#ветераны боевых действий
Источник фото: ИА «Сусанин»
109
0

Прежде он отмечался в первую субботу сентября.

Ижевск. Удмуртия. День ветерана боевых действий перенесли в Удмуртии. Такое решение принял Госсовет республики, согласившись с предложением зампреда ГС Татьяны Ишматовой.

Она пояснила, что с инициативой обратилась Удмуртская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций». Они предложили перенести памятную дату Удмуртской Республики «День ветерана боевых действий» с первой субботы сентября на 1 июля.

«В целях сохранения и развития исторических традиций, утверждения духовно-нравственных ценностей, патриотического воспитания и формирования любви к Родине День ветерана боевых действий по всей России традиционно отмечается именно 1 июля. Эта памятная дата не установлена официально, но в этот день принято отдавать дань памяти ветеранам боевых действий, которые отстаивают интересы нашей страны в различных войнах и вооруженных конфликтах», — подчеркнула Татьяна Ишматова.

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11:10, 27 марта, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
109
0
#Удмуртия\n#праздники\n#ветераны боевых действий