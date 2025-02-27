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Масленичные гуляния пройдут в музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии

15:49, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Масленичные гуляния пройдут в музее-заповеднике «Лудорвай» в Удмуртии
15:49, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
49
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#Удмуртия\n#Масленица\n#праздники\n#Лудорвай
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Жителей и гостей республики ждут 2 марта.

Завьялово. Удмуртия. Широкую Масленицу отметят в музее-заповеднике «Лудорвай» (0+) в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

Праздник пройдет 2 марта. Основой праздничного действа станут дни масленичной недели, каждому из которых соответствуют свои обряды.

В программе праздника: забавы для взрослых, детские представления, конкурсы, выступления фольклорных коллективов, брутальные мужские состязания, фотозоны и гадания. Для гостей выступит фолк-группа из Перми «Кружево». Музыкальный коллектив известен авторскими и народными песнями в современных аранжировках.

В этом году для детей будет отдельно построена крепость, которую маленьким гостям предстоит захватить.

«В прошлом году музей собрал на Масленицу более 5,5 тыс. человек. В этом году мероприятие планируется не меньшим по масштабам», – отмечает директор музея Татьяна Шкляева.

Напомним, что в 2025 году республиканская Масленица пройдёт в туркомплексе «Тылыс» в Юкаменском районе (0+). 

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15:49, 27 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
49
0
#Удмуртия\n#Масленица\n#праздники\n#Лудорвай