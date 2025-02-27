Ижевск. Удмуртия. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Удмуртии могут услышать из своего телефона мелодии Победы. Об этом сообщается на сайте проекта.

С 25 февраля по 15 мая в России проходит мобильная акция «Ура Победе!» (0+). В рамках этого мультимедийного проекта все желающие могут набрать бесплатный номер 1945 и установить вместо гудков или поставить на звонок одну из песен: «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» или «Нам нужна одна Победа».

Также по этому телефону получится послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые прочёл Юрий Левитан, или скачать логотип юбилея Победы.

Отмечается, что впервые акцию «Ура Победе!» провели в 2010 году. А в 2020 году в ней поучаствовали более 21 млн россиян.