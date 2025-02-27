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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Удмуртии могут установить мелодии Победы вместо гудка или звонка на телефоне

17:40, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Удмуртии могут установить мелодии Победы вместо гудка или звонка на телефоне
17:40, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
454
0
#Удмуртия\n#праздники\n#акция\n#песня\n#телефон
Источник фото: unsplash.com (Jonas Leupe)
454
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Также получится услышать зачитанные Юрием Левитаном сводки Совинформбюро.

Ижевск. Удмуртия. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Удмуртии могут услышать из своего телефона мелодии Победы. Об этом сообщается на сайте проекта. 

С 25 февраля по 15 мая в России проходит мобильная акция «Ура Победе!» (0+). В рамках этого мультимедийного проекта все желающие могут набрать бесплатный номер 1945 и установить вместо гудков или поставить на звонок одну из песен: «Тёмная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек» или «Нам нужна одна Победа». 

Также по этому телефону получится послушать ежедневные сводки Совинформбюро, которые прочёл Юрий Левитан, или скачать логотип юбилея Победы. 

Отмечается, что впервые акцию «Ура Победе!» провели в 2010 году. А в 2020 году в ней поучаствовали более 21 млн россиян. 

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17:40, 27 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
454
0
#Удмуртия\n#праздники\n#акция\n#песня\n#телефон