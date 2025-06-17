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В Ижевске 29 июня отметят Сабантуй

09:40, 17 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске 29 июня отметят Сабантуй
09:40, 17 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
319
0
#Ижевск\n#Сабантуй\n#праздники
Источник фото: администрация Ижевска
319
0

В программе — спортивные состязания, мастер-классы, народные гулянья и выступление творческих коллективов из Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 29 июня отметят Сабантуй (0+). Об этом сообщает администрация города. 

В 10:00 на Ижевском ипподроме начнутся народные гулянья, забавы и творческие мастер-классы. Планируются и спортивные состязания — бой мешками, лазание на столб, бег с ведрами, бег в мешках, перетягивание каната, поднятие гири и другие активности. На главной сцене выступят творческие коллективы из Татарстана.

«Яркими моментами Сабантуя станут соревнования по национальной борьбе «Корэш» и конноспортивные состязания», — делятся в горадминистрации.

В 17:00 празднование переместится в ДК «Спартак» по адресу: улица Азина, 84.

Напомним, днём ранее, 28 июня, в Сарапульском районе отметят республиканский «Сабантуй».

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09:40, 17 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
319
0
#Ижевск\n#Сабантуй\n#праздники