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На Рыжем фестивале жители Ижевска попрощаются с летом

16:07, 06 сентября, 2020
Евгений Кандаков
На Рыжем фестивале жители Ижевска попрощаются с летом
16:07, 06 сентября, 2020
Евгений Кандаков
369
0
#культура\n#Ижевск\n#город\n#осень\n#Рыжий фестиваль\n#праздники
Фото: izh.ru
369
0

Он проходит в городе 17-й раз и привлекает тысячи участников и гостей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевчан приглашают на 17-й по счету Рыжий фестиваль. Его мероприятия пройдут с 7 по 13 сентября в рамках праздничного марафона «Лето в городе», сообщает пресс-служба муниципалитета.

В частности, с 7 по 11 сентября будут организованы интерактивные программы: театрализованная презентация праздника с героями удмуртских сказок; выступление творческих коллективов; рыжий мастер-класс с росписью гипсовых фигурок для всех желающих; рыжие фото-зоны и выступления ростовые кукол.

Всё это можно будет увидеть с 18:00 до 19:00 на следующих площадках: 7 сентября на Крымской аллее; 8 сентября в Открытом саду; 9 сентября – в Сквере Металлургов; 10 сентября – на площади у Дома народного творчества «Спартак»; 11 сентября – в микрорайоне «Столичный».

12 сентября в 11:00 в Сквере Победы стартует праздничная программа «Наш семейный рыжий день». До 18:00 здесь будет работать выставка «Планета рыжих рисунков», детская площадка «Озорные Рыжики» с конкурсно-игровой программой для самых маленьких, «Рыжий фотосалон», где можно будет сфотографироваться с соответствующими костюмами и реквизитом. На площадке «Если ты еще не рыжий, стань им!», все желающие могут при помощи ярких красок сменить имидж, а на «Рыжем подворье» пройдет выставка поделок мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-класс по изготовлению «рыжей матрешки».

В этот же день у монумента «Навеки с Россией» с 12:00 до 18:00 будет работать спортивно-молодежная площадка «Рыжий мяч» для любителей стрит-баскетбола. В 10:30 там начнется регистрация участников семейного многоборья. С 11:00 до 13:00 стартуют мастер-класс для начинающих и баскетбольное многоборье среди семей. В 14:30 пройдет регистрация команд для стрит-баскетбола. Предварительные и финальные игры продлятся с 15:00 до 19:00. Всех участников и зрителей ждут конкурсы с призами.

Основные мероприятия Рыжего фестиваля пройдут в Парке космонавтов 12 сентября с 12:00 до 20:00. Среди них - рыжая ярмарка, презентация фотозон в стиле «ленд-арт», фестиваль красок, конкурс «Рыжий человек года», выступление вокально-инструментального ансамбля «Имбирный винил», награждение победителей конкурсов, шоу трансформеров, огненное шоу. Кроме того, пройдут соревнования на площадке пляжного волейбола, регистрация начнется в 12:30, игры с 13:00 до 15:00, затем – награждение победителей.

В рамках фестиваля 12 сентября на Центральной площади с 11:00 до 15:00 пройдет Всероссийская акция «Помоги первым!» Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Желающие смогут увидеть мастер-классы по оказанию первой помощи, пройти тесты, розыгрыши и викторины.

Затем в 15:00 на Центральной площади стартует праздничная программа «Ижик-рыжик», ее продолжат конкурсы «МандариноБОЛ», «Конопушки», «Волшебный туннель», «Веселый хула-хуб», «Рыжий микрофон», «Рыжие танцы» и другие. Состоится также выступление творческих коллективов.

Праздник продолжится 13 сентября велопарадом «Рыжие на колесах». Регистрация начнется в 9:00 на Центральной площади, старт - в 10:00. Участники проедут 7 км по центральным улицам города.

В Сквере Победы в этот день запланирована праздничная программа «Наш семейный рыжий день». Рыжий клоун и Фиксик проведут интнерактивные конкурсы для детей и взрослых «Озорные Рыжики», «Рыжий стих», «Рыжий герой». Начало – в 9:00.

Возле монумента «Навеки с Россией» с 12:00 до 18:00 продолжит работу спортивно-молодежная площадка «Рыжий мяч».

А на Центральной площади 13 сентября с 11:00 до 20:00 ижевчан ждет праздничная программа «Цвет настроения рыжий». Будут представлены концерты, интерактивные мероприятия, соревнования на беговелах, шоу-BMX, фотосушка, мастер-классы, метание морковок и другие веселые конкурсы. В 19:00 фестиваль завершится выступлением группы KENNEDY PARK.

16:07, 06 сентября, 2020
Евгений Кандаков
369
0
#культура\n#Ижевск\n#город\n#осень\n#Рыжий фестиваль\n#праздники

 

 

 


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