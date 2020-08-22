Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев: в городе должен появиться каркас велодорожек

22 августа в Ижевске прошел велопробег.

Ижевск. Удмуртия. Велопробег прошел в Ижевске в День государственного флага, 22 августа. Колонна стартовала на улице Пушкинской и завершила маршрут в парке Кирова. Вместе с более 100 участниками этот маршрут преодолел и глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Глава города отметил, что Ижевску необходимо создать каркас велосипедных дорожек для удобства горожан. В настоящее время велосипедная сеть Ижевска насчитывает 30 км, в этом году впервые за последние 5 лет ее увеличат еще на 7 км.

«Стараемся сделать ее на карте без разрывов, пока не все получается, но вместе с ремонтом тротуаров, я думаю, мы быстро ее замкнем, и у нас появится целый велосипедный каркас, что порадует и детей, и взрослых, и тех, кто увлекается велосипедным спортом», - отметил глава Ижевска.

В этом году в работе по обустройству 8 участков велодорожек учитываются просьбы велосипедистов о локальных улучшениях на существующей сети: обновление разметки, занижение бордюров на съездах. Недавно был восстановлен наземный пешеходный переход на перекрестке улиц Максима Горького и Кирова. С просьбами о его восстановлении к главе города неоднократно обращались жители Ижевска, в том числе и велосипедисты.

Сейчас в городе разрабатывается пятилетняя программа ремонта тротуаров. Участки выбирают по трем критериям: те, которые находятся в самом плохом состоянии, тротуары у соцобъектов, и места, где большой трафик. В этом перечне будет определено, где лучше нанести разметку, чтобы дорожки были по всему городу.

«Я думаю, что в ближайшие 2-3 года реально получить хороший 50-60-километровый корсет велосипедных дорожек в городе», - добавил Олег Бекмеметьев.