Велосипедные дорожки в Ижевске, средняя зарплата в России и продукты в Сирии к Курбан-байраму: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Первую рабочую неделю августа «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей утром в понедельник, 3 августа.

«Взял и обогнал велосипед»

Велосипедная сеть Ижевска увеличится на 7 км. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Список новых велодорожек согласовали с представителями велосипедного движения столицы Удмуртии. Новые появятся:

- на улице Коммунаров — от улицы Ленина до улицы Карла Либнехта;

- на улице Маслюкова — от улицы Ленина до проспекта Калашникова;

- на улице Надежды Курченко — от улицы Маслюкова до улицы Молодёжной;

- на улице Молодёжной — от улицы Надежды Курченко до улицы Профессора Рупасова;

- на улице Автозаводской — от улицы Петрова до переулка Копрового;

- на улице Первомайской — от улицы Блинова до ТЦ «Пассаж»;

- на улице Школьной;

- на улице Оружейника Драгунова.

«Ура! На Коммунаров будет асфальт!» — написала в комментарии восторженная ижевчанка под новостью о велодорожках на странице горадминистрации «ВКонтакте».

«Нам всем нужна копеечка»

Средняя зарплата в Российской Федерации составляет 35 тыс. рублей. Как передаёт RT, такие цифры следуют из данных РИА Новости.

При этом зарплаты в передовых отраслях превосходят отстающие в три раза.

Отмечается, что наиболее высокие зарплаты получают работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве. Здесь 29% работающих получают более 100 тыс. рублей в месяц, а медианная зарплата в отрасли — 63,6 тыс. рублей.

Наименьшие зарплаты зафиксированы в сельском хозяйстве и лёгкой промышленности. Зарплату более 100 тыс. рублей в отрасли получают лишь 1,2% работников. Медианная зарплата соответственно составляет 24,6 и 20,5 тыс. рублей.

«Беги, открывай холодильник»

Более 60 тонн продуктов раздадут российские военные нуждающимся гражданам Сирии в честь праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам). Как пишут «Известия», об этом рассказал начальник территориального отдела ЦПВС Алексей Пацунько.

По его словам, этот праздник мусульмане отмечают несколько дней, в течение которых российские военные будут раздавать продукты. В нескольких населённых пунктах Сирии уже развёрнуты первые пункты выдачи.

В продуктовых наборах собраны крупы, чай и мука, которой в этот раз будут выдавать вместо 2 кг на человека по 4 кг.