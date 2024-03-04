​12 тротуаров отремонтируют в Устиновском районе по проекту «Пешеходный Ижевск»

Ижевск. Удмуртия. В Устиновском районе отремонтируют 12 тротуаров по проекту «Пешеходный Ижевск». Как сообщает пресс-служба администрации города, в столице Удмуртии началась подготовка к новому сезону ремонта тротуаров.

«В 2023 году в рамках проекта в Ижевске было отремонтировано 44 тротуара. В 2024 году, благодаря увеличению финансирования из республиканского бюджета, количество обновленных тротуаров существенно возрастет», — рассказал координатор проекта «Пешеходный Ижевск», председатель Городской думы Ижевска Фарит Губаев.

Отбор тротуаров для ремонта в 2024 году проведён в каждом районе Ижевска с участием депутатов, представителей общественности, глав районных администраций районов, руководителей Службы благоустройства и дорожного хозяйства города Ижевска.

«Приоритеты при отборе тротуаров прежние: запрос жителей, высокий пешеходный трафик, путь к социальным объектам, остановкам. В частности, в Устиновском районе планируем благоустроить в этом году 12 тротуаров. Все они ведут к социальным объектам, прежде всего к школам и детским садам. Семь тротуаров будут построены с нуля, там, где сейчас люди ходят по тропинке или обочине дороги», — сообщил Фарит Губаев.

На 2024 год запланирован ремонт следующих тротуаров Устиновского района:

- ул. Ворошилова (вдоль детского сада №192);

- тротуар вдоль межквартального проезда по ул. Ворошилова от д.6 до д.32 (вдоль школы №93 и общежитий);

- тротуар у школы № 7 (ул. Ворошилова, 57);

- от ЖК «Италмас» до ул. Короткова (вдоль забора МУП «Ижводоканал», по пути к школе № 71);

- ул. Труда (между школой № 92 и детским садом № 18);

- ул. Союзная (от ул. Автозаводской до Топливно-энергетического колледжа);

- ул. Союзная (вдоль дома по ул. Берша, 15, по направлению к детскому саду № 15);

- от ул. Петрова до детского сада №229;

- ул. 40 лет Победы (от проезда к школе № 50 до пр. Калашникова);

- тротуар в Татьянином сквере;

- ул. Самсонова (от школы № 81 до ул. Курченко);

- тротуар у администрации Устиновского района.

Напомним, что предложения по ремонту пешеходных дорожек ижевчане могут подавать на сайт «Пешеходный Ижевск» или в общественные приемные депутатов Городской думы.