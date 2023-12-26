Снег и лед с тротуаров Ижевска счищают более 60 человек и 20 единиц техники

Ижевск. Удмуртия. Для расчистки тротуаров и остановок Ижевска от снега и наледи привлечены 68 рабочих. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

26 декабря дорожники очищают тротуары на улицах Удмуртской и Лихвинцева. Помимо этого специалисты работают в зонах пешеходных переходов и посадочных площадок остановок, расположенных по всему городу.

Отмечается, что помимо людей задействовано 20 тракторов-пескоразбрасывателей и тракторов с ножом и щеткой.

Чтобы устранить снежные накаты и зимнюю скользкость, тракторные пескотрясы подсыпают тротуары противогололедными материалами. Из-за плотной застройки техника не везде может проехать, в результате чего приходится прибегать к ручному труду. Дорожники самостоятельно посыпают пешеходные дорожки реагентами, а потом трактор с щеткой прометает все обработанные участки.

«Все работы проводятся по графику, который составлен на нашем предприятии. Если поступают обращения граждан, жалобы на тот или иной участок улично-дорожной сети, такие заявки включаются в график и обрабатываются в приоритетном порядке», — заявил начальник участка муниципального предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Ильшат Галеев.

О фактах нарушения зимнего содержания дорог и тротуаров жители Ижевска могут сообщить по телефону 072 или 98-072.