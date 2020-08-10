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Горячую воду отключили в районе Соцгорода в Ижевске до 15 августа

15:50, 10 августа, 2020
Анастасия Шевченко
Горячую воду отключили в районе Соцгорода в Ижевске до 15 августа
15:50, 10 августа, 2020
Анастасия Шевченко
186
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#водоснабжение
Фото: pixabay.com
186
0

Там проходят гидравлические испытания.

Ижевск. Удмуртия. Горячую воду отключат в районе Соцгорода в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы».

В городе с 10 по 15 августа пройдет 27 этап гидравлических испытаний. Горячую воду отключат по адресам:

—  улица 40 км, 29, 33;

— улица 40 лет ВЛКСМ, 13а, 29, 31, 55;

— улица Василия Чугуевского, 9;

— улица Краева, 48;

— улица Володарского, 52;

— улица Воровского, 8, 102, 104, 106, 106а, 108, 110, 112, 114, 116, 117, 118, 118а, 119, 119а, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 133, 135, 137;

— улица Восточная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

— улица Гольянский поселок, 1;

— улица Карла Либкнехта, 18, 22, 24, 26, 26а, 46, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82;

— улица Карлутская набережная, 1а, 5, 7, 13,

— улица Ключевой поселок, 35, 37, 39, 39б, 41, 43а, 55а, 55в, 61а, 61б, 61в, 63а, 71а, 77, 81, 81в, 83, 85, 85б;

— улица Коммунаров, 144, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183;

— улица Ленина, 84, 86, 88, 94, 96, 96а;

— улица Марата, 1, 2а;

— улица Орджоникидзе, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 26а, 27а, 27б, 27в, 28, 28а, 30, 31, 31а, 33, 33а, 35, 35б, 39, 41а, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71;

— улица Пастухова, 84, 86, 88, 90;

— улица переулок Прасовский, 2, 4, 5;

— улица Промышленная, 25, 27, 31, 35, 52;

— улица Пушкинская, 136, 136а, 138, 140, 144, 146, 148, 150, 150а, 152;

— улица Удмуртская, 139а, 153, 155, 157, 159, 161, 161а, 163, 196, 198, 202, 204, 206, 208, 210, 212;

— улица Циолковского, 3, 9, 13, 15, 20, 22/1, 22/2, 22/3.

Энергетики напоминают, что в процессе испытаний возможен выход воды, образование промоин и провалов. Жителей просят быть внимательными и не находиться вблизи теплотрасс и люков тепловых камер.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций следует сообщить по телефонам: 903-543, 903-545 или 998-072.

15:50, 10 августа, 2020
Анастасия Шевченко
186
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#горячая вода\n#водоснабжение

 

 

 


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