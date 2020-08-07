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В Ижевске до конца сентября отремонтируют 28 дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда»

16:45, 07 августа, 2020
Анна Торхова
В Ижевске до конца сентября отремонтируют 28 дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда»
16:45, 07 августа, 2020
Анна Торхова
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0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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Во дворе дома №131 на улице Кирова появится дополнительный заезд.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2020 году отремонтируют 28 дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда» у 31 многоквартирного дома. В настоящее время работы ведутся на 20 объектах.

«Муниципалитет ставит перед подрядчиком задачу, чтобы к 30 августа закончить работы с асфальтом, и до 30 сентября - завершить установку малых архитектурных форм», - рассказал председатель Гордумы Ижевска, куратор проекта «Комфортная среда»  Олег Гарин.

Все работы обойдутся почти в 79 млн рублей, софинансирование жильцов составит около 10%.

7 августа городские власти и общественники побывали во дворе дома №253 на улице Удмуртской, где сейчас благоустраивают территорию. По словам старшей по дому, раньше на территории постоянно скапливалась вода, что вызывало недовольство жильцов.

«Небольшой дождик, и у нас воды по колено, и с колясками, и с детьми мы постоянно прыгали. Почти 25 лет в таком состоянии был двор. Теперь у нас главная задача - восстановить детскую площадку, и чтобы мы могли нормально ходить в любой ливень», - отметила старшая по дому №253 на улице Удмуртской Марина Батракина.

По проекту, разработанному жителями, во дворе  уложат новое асфальтовое покрытие, появится парковка на 15 машин, карусель, качели, спорткомплекс и 3Д забор. Работы обойдутся в 3 млн рублей, около 600 тыс. рублей из которых жильцы накопили самостоятельно.

В ходе осмотра территории общественники обратили внимание на деревья, которые могут представлять опасность. Пока работы в самом «разгаре», подрядчику рекомендовали их спилить. 

Второй двор, который проинспектировала комиссия, - территория у дома №131 на улице Кирова. Здесь полностью демонтируют покрытие и уложат новое, вдоль дома сделают тротуар, обустроят детскую площадку, зеленую зону. Также на месте будет создана парковка, которую расширят за счет части спиленных деревьев. Кроме того, с торца дома будет организован дополнительный проезд до улицы Удмуртской.

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«Раньше проблема жителей была, что заезд был только с Коммунаров, с Удмуртской они выезжали по тротуару. Вместо него появится проезжая часть, которая выходит на улицу Удмуртскую», - рассказал руководитель подрядной организации «Аркон» Роман Алексеев. На данном участке стоимость работ составит чуть более 2 млн рублей.

В настоящее время прием заявок от дворов на участие в нацпроекте «Формирование комфортной городской среды» завершён. Сегодня в списке ремонта до 2025 года насчитывается 103 дома. Около 100 дворов уже обрели новый облик.

16:45, 07 августа, 2020
Анна Торхова
144
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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