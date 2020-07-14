Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ухтомского в Ижевске откроют летом 2021 года

В ФОКе оборудуют тренажерный и спортивный залы.

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Олег Бекмеметьев 14 июля проинспектировал спортивные объекты, строящиеся в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография». Первой точкой стал физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Ухтомского.

Здесь строится универсальный двухэтажный спортивный зал для взрослых и детей, где можно будет заниматься волейболом, мини-футболом, гандболом и баскетболом. Также комплекс включит в себя тренажерный зал.

«Я очень рад, что власти как республиканские, так и муниципальные, включаются в процессы федерального уровня. Надо искать пути, чтобы была у нас, жителей города и республики, была возможность где позаниматься спортом», - подчеркнул российский биатлонист, двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов.

Напомним, работы на объекте стартовали в июне. Сдать ФОК в эксплуатацию планируют следующим летом - 1 июля. К этому сроку помимо самого здания вокруг благоустроят территорию, заасфальтируют место под парковку. В целом стоимость работ обойдется порядка в 100 млн рублей.

«Если посмотреть на район, то мы понимаем, что тут есть дефицит спортивных комплексов. Мы рассматривали порядка пяти земельных участков, чтобы принять решение, где лучше всего его разместить. Этот с точки зрения наличия инфраструктурных коммуникационных решений, потребностей горожан, в первую очередь, и градостроительной зоны, оказался наиболее подходящим», - пояснил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Второй точкой объезда стал стадион у школы №35. Открыть его планируют в конце августа. 1 сентября ученики встретят уже на новом стадионе.

Вскоре здесь появятся футбольное поле с дренажным покрытием, беговые дорожки, площадки для игровых видов спорта, уличные тренажеры.

В процессе строительства образовалась экономия средств. Например, решили не менять фонарные столбы - они почти новые. Вместо этого лучше благоустроить склоны, поскольку на территории школы сложный рельеф, завезти чернозем и посеять газон.

В этом году такой же стадион по нацпроекту «Демография» строится и около школы № 17. Около школы № 42 появится современный спортивный комплекс под открытым небом по проекту «Детский спорт» партии «Единая Россия».

«В большинстве ижевских школ стадионы требуют реконструкции. И эту работу обязательно надо проводить. Спорт – не только норма жизни, а каждодневная составляющая. Мы надеемся, что как раз стадион у школы №42 будет пользоваться спросом, микрорайон там большой. Там будет большой объект, стоимость его около 50 млн рублей», - отметила директор школы № 16 Ижевска Жанна Таранникова.