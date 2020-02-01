Маршрут станет длиннее.
Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 3 февраля, в Ижевске изменится схема движения автобуса №16. Об этом сообщает пресс-служба «ИПОПАТ».
Маршрут станет длиннее почти в два раза, он соединит городок Металлургов и микрорайон Смирново. Ранее автобус ехал от улицы 9 Января до Смирново.
Путь следования транспорта можно посмотреть на сайте перевозчика.
Напомним, изменение в движение решили внести после обследования маршрутной сети городского транспорта. Ранее схему изменили на маршруте №31.