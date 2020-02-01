Маршрут станет длиннее.

Ижевск. Удмуртия. С понедельника, 3 февраля, в Ижевске изменится схема движения автобуса №16. Об этом сообщает пресс-служба «ИПОПАТ».

Маршрут станет длиннее почти в два раза, он соединит городок Металлургов и микрорайон Смирново. Ранее автобус ехал от улицы 9 Января до Смирново.

Путь следования транспорта можно посмотреть на сайте перевозчика.

Напомним, изменение в движение решили внести после обследования маршрутной сети городского транспорта. Ранее схему изменили на маршруте №31.