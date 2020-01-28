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Изменение маршрута автобуса №31 в Ижевске, отставка главы Чувашии и вышедшая на связь Наталья Андрейченко: что произошло минувшей ночью

08:00, 28 января, 2020
Изменение маршрута автобуса №31 в Ижевске, отставка главы Чувашии и вышедшая на связь Наталья Андрейченко: что произошло минувшей ночью
08:00, 28 января, 2020
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#Ижевск\n#Чувашия\n#транспорт\n#торговля\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#Германия\n#Великая Отечественная Война\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Мексика\n#память\n#скандал
Фото: @arzik2
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Со вторника, 28 января, в Ижевске изменится маршрут движения автобуса №31. Как сообщает пресс-служба ИПОПАТ, теперь он будет курсировать через микрорайон Восток и улицу Архитектора Берша.

Отставка главы:

Оскандалившийся глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на следующей неделе. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на РБК.

Решение принято на фоне скандала с вручением пожарному ключей от новой машины.

18 января Игнатьев заявил о необходимости «мочить» журналистов, критикующих власть, а спустя несколько дней заставил пожарного подпрыгивать, вручая ему ключи от новой машины.

В понедельник, 27 января, партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета «Единой России» рассмотреть вопрос об исключении из партии Михаила Игнатьева.

Рост цен:

В этом году в России мясная и молочная продукция может подорожать на 12%. По данным Газеты, это будет связано с повышением стоимости сырья, электричества, газа и других услуг, необходимых для производства.

Помимо мяса и молока, в России на 5-7% могут подорожать продукты, содержащие пальмовое масло, - шоколад, вафли, глазурь, печенье, картофельные чипсы. Кроме того, прогнозируется увеличение стоимости гречневой крупы на 5-6% в связи с сокращением посевов гречихи.

Медитировала в джунглях:

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко вышла на связь. Артистка рассказала, что занималась духовными практиками в мексиканских джунглях, где запрещалось пользоваться телефоном, пишет Life.

Напомним, об исчезновении звезды «Мэри Поппинс, до свидания» заявили её представители. Она уехала от подруги в Канкуне и бесследно исчезла. Её машина осталась в гараже, и даже сын не знал, куда подевалась мать. К поискам артистки подключилось даже Посольство России.

Спустя двое суток актриса включила свой телефон и вышла на связь. Она рассказала, что проходила духовные практики с интересными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. По условиям пребывания в поселении ей нельзя было говорить, а на груди была табличка с надписью silence, чтобы никто не мог побеспокоить медитирующую женщину.

Ошибочка вышла:

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал инфографику, в которой утверждалось, что концлагерь Освенцим в Польше освободила армия США. Lenta отметила, что читатели издания из Германии указали на ошибку, после чего журнал исправил информацию и принес извинения.

Напомним, концентрационный лагерь Освенцим освободили 27 января 1945 года бойцы 322-й стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Теперь эта дата отмечается во всём мире как День памяти жертв холокоста.

08:00, 28 января, 2020
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#Ижевск\n#Чувашия\n#транспорт\n#торговля\n#власть и чиновники\n#тарифы и цены\n#Германия\n#Великая Отечественная Война\n#город\n#Удмуртия\n#новости\n#Мексика\n#память\n#скандал

 

 

 


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