В Ижевске с 17 января изменится расписание автобуса №12

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске изменится расписание автобусного маршрута №12. Об этом сообщили в «ИПОПАТ».

Изменения незначительны. Актуально расписание ниже:

В будни

Собор Александра Невского: начало движения в 04:54; последний по маршруту в 23:10.

Разворотное кольцо: начало движения в 05:11; последний по маршруту в 00:00.

Интервалы движения: с начала движения до 19:30 – 10-15 мин, с 19:30 до окончания работы – 16-30 мин.

Отправление от Разворотного кольца до Станкостроя: 05:11, 05:23, 05:35, 05:47, 05:59, 06:11, 06:21, 06:31, 06:41, 06:51, 07:01, 07:12, 07:42, 08:03, 08:25, 12:26, 13:02, 13:28, 14:23, 14:51, 15:17, 15:40, 16:02, 16:24, 16:46, 16:57, 17:18, 20:59, 21:21, 21:46, 22:12.

Отправление от Станкостроя: 06:00, 06:11, 06:22, 06:41, 06:50, 07:00, 07:10, 07:22, 07:34, 07:46, 07:57, 08:19, 08:41, 09:04, 09:26, 13:18, 13:48, 14:14, 14:37, 15:10, 15:45, 15:56, 16:07, 16:29, 16:51, 17:13, 17:35, 17:49, 18:12, 18:47, 19:12, 19:38, 19:56, 21:46, 22:14, 22:42, 23:10.

В выходные

Собор Александра Невского: начало движения в 04:51; последний по маршруту в 23:10.

Разворотное кольцо: начало движения в 05:30; последний по маршруту в 23:49.

Интервалы движения: с начала движения до 18:00 – 11-16 мин., с 18:00 до окончания работы 17-25 мин.

Отправление от Разворотного кольца до Станкостроя: 05:30, 05:43, 05:56, 06:09, 06:22, 06:35, 06:48, 07:00, 15:21, 15:34, 15:47, 16:12, 16:39, 17:43, 17:58, 18:41, 21:05.

Отправление от Станкостроя: 06:01, 06:14, 06:27, 06:49, 07:00, 07:11, 07:22, 07:33, 07:44, 15:26, 16:08, 16:21, 16:34, 16:58, 17:12, 17:26, 18:27, 18:42, 19:26, 19:42, 21:49.