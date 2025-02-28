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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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По субботам в Ижевске увеличат количество автобусов на маршруте №27

13:00, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
По субботам в Ижевске увеличат количество автобусов на маршруте №27
13:00, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#автобус\n#расписание рейсов
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Это уменьшит интервалы движения транспорта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличат количество автобусов на маршруте №27 по субботам. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Субботнее расписание будет выглядеть следующим образом:

Улица Кузебая Герда: начало движения в 06:32, окончание — 18:15.

Рембыттехника: начало движения в 07:10, окончание — 19:24.

Собор Александра Невского (до Рембыттехники) — 06:12.

Отмечается, что с 06:30 до 09:00 автобусы будут курсировать с интервалом 24-25 мин, а с 09:00 и до окончания работы – 18-22 мин.

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13:00, 28 февраля, 2025
Михей Кузнецов
журналист
108
0
#Ижевск\n#автобус\n#расписание рейсов