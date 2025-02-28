Ижевск. Удмуртия. В Ижевске увеличат количество автобусов на маршруте №27 по субботам. Об этом сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

Субботнее расписание будет выглядеть следующим образом:

Улица Кузебая Герда: начало движения в 06:32, окончание — 18:15.

Рембыттехника: начало движения в 07:10, окончание — 19:24.

Собор Александра Невского (до Рембыттехники) — 06:12.

Отмечается, что с 06:30 до 09:00 автобусы будут курсировать с интервалом 24-25 мин, а с 09:00 и до окончания работы – 18-22 мин.