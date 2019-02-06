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На улице Архитектора Берша в Ижевске начали строительство школы

16:30, 06 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
16:30, 06 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
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#Администрация Ижевска\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Смета на строительство и оснащение составила более 1 млрд рублей.

Ижевск. Удмуртия. На улице Архитектора Берша в Ижевске начали строительство школы. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета в среду, 6 февраля.

Будущее здание по проекту рассчитано на 1224 места. Построят его в рамках федеральной целевой программы «Жилище». Типовой проект, по которому возводят школу, уже реализован в Альметьевске, Набережных Челнах и Казани. Конкурс по определению подрядчика выиграло ООО «АрТель».

«В настоящее время на строительной площадке ведется обустройство котлована и выполняются работы по погружению свай для определения несущей способности грунтов на динамическую нагрузку», — рассказал представитель заказчика, начальник строительства МКУ «Горстрой» Андрей Ткаченко.

Закончить строительство планируют к июлю 2020 года. По смете строительство и оснащение школы обойдётся в 1 млрд 25 млн рублей.

Отмечается, что проект является уникальным для Ижевска. На первом этаже трёхэтажного здания расположат классы начальной школы, два бассейна - большой и малый для разных возрастных групп школьников, обеденный зал с пищеблоком. На втором этаже - ученические классы, зал хореографии, актовый зал. На третьем - ученические классы, два спортзала - большой, с трибунами для зрителей, и малый. Всего в школе предусмотрен 51 ученический класс. Также здесь разместят две библиотеки, а рядом со школой обустроят спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, занятий гимнастикой, беговые дорожки.

16:30, 06 февраля, 2019
Дмитрий Стрелков
38
0
#Администрация Ижевска\n#строительство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#школы

 

 

 


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