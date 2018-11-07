После этого станет понятного, что необходимо сделать для реабилитации водохранилища.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проведут предпроектные работы, связанные с оздоровлением Воткинского пруда. Как рассказал министр природных ресурсов республики Денис Удалов, после этого станет понятного, что необходимо сделать для реабилитации водохранилища.

«Эту проблематику ее ставят: как муниципалитет, так и мы для себя ее понимаем. Мы не случайно сегодня подписали соглашения с нашими вузами и в планах себе поставили задачу с УдГУ провести предпроектные работы, чтобы определить, если нам требуется реабилитация данного водохранилища, какой вид работ будем выполнять, на каких участках», - рассказал Денис Удалов.

Министр также уточнил, что без проектно-сметной документации невозможно сказать, какая именно сумма необходима на работы.

«По результатам этих совместных работ можно будет говорить о конкретных параметрах, которые будем заявлять на проектирование. Сумму определить без предпроектных работ невозможно. Сейчас разные оценки», - сказал Удалов.

Отметим, что о проблемах, связанных с ситуацией на Воткинском пруду, рассказал во время своего визита в республику депутат Госдумы от Удмуртии и Пермского края Александр Василенко.