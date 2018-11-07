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В Удмуртии проведут предпроектные работы, связанные с оздоровлением Воткинского пруда

17:45, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
17:45, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
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#Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#природа\n#пруды\n#природа Удмуртии
Фото: ИА "Сусанин"
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После этого станет понятного, что необходимо сделать для реабилитации водохранилища.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проведут предпроектные работы, связанные с оздоровлением Воткинского пруда. Как рассказал министр природных ресурсов республики Денис Удалов, после этого станет понятного, что необходимо сделать для реабилитации водохранилища.

«Эту проблематику ее ставят: как муниципалитет, так и мы для себя ее понимаем. Мы не случайно сегодня подписали соглашения с нашими вузами и в планах себе поставили задачу с УдГУ провести предпроектные работы, чтобы определить, если нам требуется реабилитация данного водохранилища, какой вид работ будем выполнять, на каких участках», - рассказал Денис Удалов.

Министр также уточнил, что без проектно-сметной документации невозможно сказать, какая именно сумма необходима на работы.

«По результатам этих совместных работ можно будет говорить о конкретных параметрах, которые будем заявлять на проектирование. Сумму определить без предпроектных работ невозможно. Сейчас разные оценки», - сказал Удалов.

Отметим, что о проблемах, связанных с ситуацией на Воткинском пруду, рассказал во время своего визита в республику депутат Госдумы от Удмуртии и Пермского края Александр Василенко.

17:45, 07 ноября, 2018
Георгий Поветкин
501
0
#Ижевск\n#Минприроды\n#Удмуртия\n#природа\n#пруды\n#природа Удмуртии

 

 

 


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