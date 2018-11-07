Движение троллейбусов в Ижевске изменили из-за повреждения сети

Речь идет о маршрутах №1 и 2.

Ижевск. Удмуртия. Движение троллейбусов в Ижевске изменили из-за повреждения контактной сети. По данным пресс-службы компании ИжГЭТ, речь идет о маршрутах №1 и 2.

«Из-за повреждения контактной сети нет движения троллейбусов 1,2 маршрутов от остановки «Ремзавод» до Администрации Индустриального района и Дома печати», - отмечается в сообщении.

Троллейбус маршрута №1 курсирует от Центра по улицам Пушкинской и Дзержинского до кинотеатра «Октябрь», маршрута №2 – по улицам Молодежной, Орджоникидзе, Удмуртской и Дзержинского до кинотеатра «Октябрь».

UPD: Движение полностью восстановили в 14:13.