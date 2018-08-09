Добровольцы будут следить за безопасностью на пруду речки Малиновки в Ижевске

Там поставлен передвижной спасательный пост.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организовали пост со спасателями-добровольцами на реке Малиновке. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, они будут следить за безопасностью на воде.

Два волонтера дежурят с 11:00 до 19:00 по будням. В выходные их место занимают спасатели муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Ижевска».

«Хотя в этом месте нет пляжа, а на столбах висят знаки «Купание запрещено», в жаркую погоду здесь много купающихся. Для усиления безопасности проведено водолазное обследование дна дайверами-осводовцами, собрано со дна несколько больших сумок бытового мусора», - говорится в сообщении.

Напомним, что власти республики обратили внимание глав муниципальных образований на обустройство пляжей. По словам и.о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, в воде в этом году погибли 13 человек.

В Удмуртии отдых разрешен только на 9 пляжах, купаться же можно только на 6.