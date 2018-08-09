play
pause
  • $ 63.54 ↑
  • € 73.56 ↑

Добровольцы будут следить за безопасностью на пруду речки Малиновки в Ижевске

10:21, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
10:21, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
264
0
#МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: МЧС России по Удмуртии
264
0

Там поставлен передвижной спасательный пост.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске организовали пост со спасателями-добровольцами на реке Малиновке. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, они будут следить за безопасностью на воде.

Два волонтера дежурят с 11:00 до 19:00 по будням. В выходные их место занимают спасатели муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Ижевска».

«Хотя в этом месте нет пляжа, а на столбах висят знаки «Купание запрещено», в жаркую погоду здесь много купающихся. Для усиления безопасности проведено водолазное обследование дна дайверами-осводовцами, собрано со дна несколько больших сумок бытового мусора», - говорится в сообщении.

Напомним, что власти республики обратили внимание  глав муниципальных образований на обустройство пляжей. По словам и.о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, в воде в этом году погибли 13 человек.

В Удмуртии отдых разрешен только на 9 пляжах, купаться же можно только на 6. 

10:21, 09 августа, 2018
Дарья Снидкова
264
0
#МЧС\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Скончался предприниматель из Ижевска Сергей Ощепков

15:13, 08 августа, 2018
12684

В Удмуртии автомобиль «БМВ» влетел в остановку

8752
18:42, 04 августа, 2018

Молния ударила двух мальчиков в Удмуртии

8255
10:50, 07 августа, 2018

Глава Удмуртии поручил «перезагрузить» маршрутно-транспортную сеть Ижевска

7603
15:00, 04 августа, 2018

В Удмуртии стало больше должников по кредитам, штрафам и налогам

6185
17:00, 05 августа, 2018

Актера Ивана Бортника госпитализировали с переломом и внутренним кровотечением

11:48, 07 августа, 2018
8936

Лимузин «Кортеж» Владимира Путина оказался третьим в рейтинге лучших авто глав государств

2466
12:50, 06 августа, 2018

СМИ сообщили об обнаружении тела второго пропавшего в Сочи ребенка

2360
13:49, 05 августа, 2018

В Туле задержали кота-наркокурьера

2322
14:40, 02 августа, 2018

В России продали самый дорогой бриллиант в стране

2009
20:00, 04 августа, 2018

Неизвестный самолет едва не столкнулся с летевшим в Москву лайнером

15:48, 02 августа, 2018
2547

В Швеции полиция застрелила парня с синдромом Дауна из-за игрушечного пистолета

1980
18:40, 03 августа, 2018

Власти Чили решили переименовать Остров Пасхи

1921
11:29, 02 августа, 2018

У жены президента Сирии нашли злокачественную опухоль

1914
18:45, 08 августа, 2018

Мьянма в знак дружбы подарила России трех азиатских слонят

1854
12:52, 02 августа, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: новая должность Ивана Маринина и спасение ижевского туриста

08 августа, 2018

Один день с Константином Сунцовым

08 августа, 2018

Удмуртия в минуту: ударившая детей молния и ремонт дорог в Ижевске

07 августа, 2018