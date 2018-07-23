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Власти Удмуртии обратили внимание глав МО на обустройство пляжей

09:56, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
09:56, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
778
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#пляжи\n#пляж\n#купальный сезон
Фото: arzik2
778
0

По словам и.о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, на водных объектах республики погибли 13 человек.

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии обратили внимание глав муниципальных образований на обустройство местных пляжей. По словам и.о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгения Шутова, на водных объектах республики уже погибло 13 человек.

По информации регионального управления МЧС, основными причинами гибели детей является отсутствие контроля со стороны родителей. В свою очередь, взрослые гибнут из-за того, что находятся на водоемах пьяные.

В ходе выступления на аппаратном совещании Евгений Шутов уточнил, что на данный момент готовы 12 из 17 запланированных пляжей, среди которых 5 муниципальных. Они находятся в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и селе Яган.

Шутов также отметил, что в целом работы по открытию пляжей не организованы, так как остается большое количество проблемных объектов во многих муниципалитетах.

«У нас этот вопрос возникает не первый раз, ситуация не меняется? Ярослав Владимирович (премьер-министр Удмуртии – прим. ред.), от коллег мы ждем объяснений, может быть, там есть объективные причины почему мы не реагируем на рекомендации МЧС. У нас какая-то рефлексия должна же быть, я одни и те же списки вижу», - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что ранее руководитель СК России по Удмуртии Владимир Никешкин сказал, что с начала купального сезона отмечается большое количество смертей подростков на водоемах. Главной причиной этих трагедий, по его словам, является то, что места для купания не оборудованы надлежащим образом.

09:56, 23 июля, 2018
Георгий Поветкин
778
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#пляжи\n#пляж\n#купальный сезон

 

 

 


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