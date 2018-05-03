Движение на четырех улицах Ижевска закроют на время репетиции Парада Победы

Ограничения будут действовать с 18:30 до 22:00.

Ижевск. Удмуртия. Движение на четырех улицах Ижевска закроют вечером в четверг, 3 мая. По сообщению пресс-службы города, связано это с проведением репетиции Парада Победы.

Ограничения коснутся всех транспортных средств и будут действовать с 18:30 до 22:00.





Недоступными для транспорта будут:

- улица Пушкинская на участке от улицы Советской до улицы Кирова;

- улица Лихвинцева на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- улица Наговицына на участке от улицы Пушкинской до улицы Коммунаров;

- улица Красногеройская на участке между улицами Пушкинской и Красноармейской.