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      Три семьи из Ижевска не стали заселяться в свои квартиры после обрушения части дома на Удмуртской

      12:35, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      12:35, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1528
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Олег Гарин
      Фото: ИА "Сусанин"
      1528
      0

      По словам председателя Гордумы Олега Гарина, на данный момент 73 человека проживают в пунктах временного размещения.

      Ижевск. Удмуртия. Три семьи из Ижевска не стали заселяться в свои квартиры после обрушения части дома на улице Удмуртской. По словам председателя Гордумы Олега Гарина, на данный момент 73 человека из 4-6 подъездов проживают в пунктах временного размещения. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

      «13 января, в субботу, и сегодня я лично обзвонил жителей 3-х подъездов, не удалось дозвониться до собственников лишь 10 квартир. Из трех подъездов 3 квартиры пока не планируют заселяться - на это у каждого есть свои причины. В целом у людей позитивный настрой, они довольны, что вернулись в свое жилье, благодарят за поддержку и помощь. Мы понимаем, насколько сложно людям психологически, и стараемся, чтобы проживание в этих подъездах было комфортным, решаем возникающие вопросы оперативно, в индивидуальном порядке, отслеживаем техническую ситуацию в подъездах», - сказал Олег Гарин.

      В администрации напомнили, что 26 декабря 2017 года был снят режим ЧС с подъездов № 1,2,3. Согласно результатам обследования технического состояния строительных конструкций дома заселение жильцов с первой по третью секции признано возможным и безопасным.

      В январе весь пятый подъезд дома был полностью демонтирован, выполнено усиление конструкций 4-й и частично 6-й секции в соответствии с проектной документацией ООО «Проектный институт «Удмуртгражданпроект».

      На данный момент уже выполнено утепление наружной стены 4-го подъезда, начато утепление торцевой стены 6-го подъезда. Срок окончания работ на объекте - до 15 февраля.

      Напомним, что ранее, 10 ноября, силовики задержали жильца квартиры, которая стала эпицентром разрушения. Позднее было возбуждено уголовное дело по статье «убийство». 27-летний мужчина рассказал, что «слышал голоса соседей, которые позорили его». Он будет находиться под арестом до марта 2018 года.

      Взрыв в жилом доме Ижевска: хронология событий с 9 по 13 ноября

      Сейчас на месте продолжают работать спасатели и правоохранители, в сопровождении которых жильцы могут попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи. Ижевск. Удмуртия. 9 ноября в Ижевске в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома на улице Удмуртской. В результате трагедии были полностью разрушены восемь 3-комнатных квартир, в которых были прописаны 28 человек.

      12:35, 16 января, 2018
      Георгий Поветкин
      1528
      0
      #Ижевск\n#жилье\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Олег Гарин

       

       

       

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